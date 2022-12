Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: nach Auffahrunfall folgt Blutentnahme

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 25.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 19.10 Uhr auf der Landesstraße 1129 zwischen Freiberg am Neckar und Ludwigsburg-Hoheneck ereignete. Ein 46 Jahre alter Fiat Talento-Fahrer bemerkte vermutlich zu spät, dass der 57-jährige Audi-Lenker vor ihm an der Ampel im Bereich des Abzweigs nach Benningen am Neckar angehalten hatte. In der Folge fuhr der 46-Jährige auf den Audi auf. Im Zuge der Unfallaufnahme vor Ort bemerkten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg Alkoholgeruch bei dem Fiat-Fahrer. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass sich der 46-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

