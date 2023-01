Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte beschädigen Zigarettenautomat und entwenden Tabakwaren/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Sonntagmorgen, 15. Januar 2023, gegen 7.10 Uhr an der Straße Im Sundern in Schalke-Nord einen Zigarettenautomaten aufgesprengt und die darin befindlichen Tabakwaren gestohlen. Eine Zeugin beobachtete die Tat und informierte zunächst ihren Vermieter. Der rief sofort die Polizei. Der Automat wurde erheblich beschädigt. Drei dunkel gekleidete Personen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

