Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe entwenden Werkzeug

Neuss (ots)

Am Montag (02.01.) beobachtete ein Zeuge, gegen 21:30 Uhr, wie sich eine Personen auf der Kaarster Straße in Neuss an einem Klein-LKW zu schaffen machte. Als die Person die Straßenseite wechselte, erschien eine weitere Person. Einer der beiden öffnete ein Fahrzeug, welches der Zeuge seinem Nachbarn zuordnen konnte. Der Zeuge informierte seinen Nachbarn. Sie konnten auf der Straße zwei Kisten mit Elektrowerkzeug auffinden, welche dem Nachbarn gehörten. Die angeforderten Beamten konnten die mutmaßlichen Tatverdächtigen in der Nähe feststellen. Bei einer Durchsuchung wurde ein Werkzeug gefunden, welches aus dem Fahrzeug des Neusser entwendet wurde.

Das Werkzeug wurde sichergestellt und die Tatverdächtigen müssen sich nunmehr einem Strafverfahren stellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

