Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nachtrag zur Pressemitteilung "37-Jähriger bei Unfall lebensbedrohlich verletzt" ++

Rotenburg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "37-Jähriger bei Unfall lebensbedrohlich verletzt"

Tiste. Der nach dem Verkehrsunfall weggelaufene, "kleine, helle Hund" ist am Mittwochvormittag etwa einhundert Meter von der Unfallstelle entfernt wieder aufgetaucht. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte das Tier aufgrund des Presseaufrufs am Fahrbahnrand erkannt und ihre Obhut genommen. Beamte der Polizeistation Sittensen ließen die kleine Hundedame mit Namen Elfi von einem örtlichen Tierarzt untersuchen. Als offenbar gesund wurde es an die Angehörigen des am Dienstagnachmittag verunglückten Mannes übergeben.

