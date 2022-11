POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 45. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Nach dem Erhalt einer Nachricht in einem Messaging-Dienst scheiterte der Kontaktversuch eines Bielefelders am Samstag, 12.11.2022, mit seinem Sohn. Erst nach einer Geldüberweisung kippte der Betrug auf. Ein Bielefelder erhielt gegen 17:00 Uhr eine Nachricht von einer ihm unbekannten Handynummer in einem Messaging-Dienst. ...

mehr