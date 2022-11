POL-BI: Täter erlangt mit Handy Messaging-Dienst betrügerisch Geld

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Paderborn - Am Sonntag, 13.11.2022, landete ein Flugzeug außerplanmäßig am Flughafen Paderborn / Lippstadt, da der polnischen Flugsicherung ein Hinweis auf eine mögliche Bedrohung vorlag. Auf Anweisung der betroffenen Fluggesellschaft landete das Flugzeug, das sich auf dem Weg von Posen in Polen nach London befand, gegen 22:05 Uhr auf dem Flughafen Paderborn/Lippstadt. Die Gäste ...

mehr