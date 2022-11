Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu Polizeieinsatz am Paderborner Flughafen: Durchsuchung beendet - keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Paderborn - Wie berichtet war am Sonntag, 13.11.2022, ein Flugzeug außerplanmäßig am Flughafen Paderborn/ Lippstadt gelandet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5369053). Gegen die Passagiermaschine einer ungarischen Fluggesellschaft hatte eine telefonische Bombendrohung vorgelegen. An Bord befanden sich 199 Passagiere und sieben Crewmitglieder. Die Durchsuchung des Flugzeugs vom Typ Airbus A321 durch die Polizei, mit Hilfe von Diensthunden, führte nicht zum Auffinden von verdächtigen Gegenständen. Der Flughafenbetrieb wurde am Montag, 14.11.2022, gegen 05:30 Uhr, wieder aufgenommen. Die Passagiere werden weiterhin am Flughafen betreut und nach Möglichkeit in nahegelegenen Hotels untergebracht.

