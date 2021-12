Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter Fahrzeugführer verliert Waschbecken, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

PKW-Reifen durch Keramikteile beschädigt. Am Dienstag, im Zeitraum von 08:10 Uhr bis 08:20 Uhr, verlor der unbekannte Fahrer ein offensichtlich ungesichertes Waschbecken in der Straße "Obertor". Dieses zersplitterte in vielen Einzelteile auf der Fahrbahn. Ein 64-Jährige befuhr mit seinem Opel das Splitterfeld und schlitzte sich dadurch ein Vorderrad auf. Zurzeit liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

