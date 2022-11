POL-BI: Polizeieinsatz am Paderborner Flughafen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter haben sechs Warnbaken und drei Aufsatzlampen an einer Baustelle an der Herforder Straße, in Höhe Am Lehmstich, gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Als der Mitarbeiter eines Straßenbau-Unternehmens am Donnerstag, den 10.11.2022, eine Baustelle im Bereich des Nicolaifriedhofs aufsuchte, bemerkte er den Diebstahl von Baustellenmaterial. Unbekannte hatten zur ...

