Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Hinweise nach Körperverletzung erbeten

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.6.2022, 0.15 Uhr ereignete sich eine Körperverletzung auf dem Schützenplatz in Sassenberg. Ein Unbekannter griff einen 21-jährigen Sassenberger grundlos an. Es soll zuvor nur einen Augenkontakt gegeben haben. Der Sassenberger erhielt mehrere Schläge ins Gesicht, fiel hin und wurde von dem Tatverdächtigen weiter geschlagen sowie gewürgt. Bei dem Angriff wurde der 21-Jährige verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der eingesetzte Sicherheitsdienst verwies den Angreifer des Festgeländes.

Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, südländischen Typs, hat kurze schwarze Haare, trug einen schwarzen Dreitagebart und ein schwarzes Hemd.

Wer hat den Angriff beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der in Begleitung mehrerer Männer war? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell