Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Werkstatt

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr bis Sonntag, 17:00 Uhr in eine Werkstatt in der Heinrich-Sommer-Straße ein. Sie brachen in der Werkstatt Schränke und Spinde auf und konnten nach der Tat unerkannt entkommen. Die Art und Höhe der Beute muss noch ermittelt werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

