POL-HSK: Betrug über WhatsApp Masche

Sundern

Letzten Dienstag wurde eine Dame von unbekannten Betrügern über die sogenannte "WhatsApp Masche" um einen hohen Geldbetrag betrogen. Die Geschädigte meldete sich gestern bei der Polizei, nachdem der Betrug aufgeflogen war. Wie in anderen Fällen auch meldete sich ihr angeblicher Sohn mit einer unbekannten Telefonnummer über WhatsApp bei der Frau. Der Täter gab an, dass sein Handy kaputt sei und er deswegen eine andere Telefonnummer habe. Er bat die Frau eine Überweisung auf ein Konto zu machen, was nicht dem Sohn gehört. Das tat die Frau in dem Glauben, es handele sich bei dem Verfasser der Nachricht wirklich um ihren Sohn. Der Betrug fiel erst bei dem Kontakt mit dem echten Sohn auf. Die Polizei bittet Sie: Seien sie skeptisch und vorsichtig bei dem Erhalt solcher Nachrichten! Es handelt sich hier um Betrüger! Rufen Sie den in der Nachricht angegebenen Absender, in der Regel ein naher Verwandter, unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an - dann wird sich der Betrugsversuch schnell aufklären! Überweisen Sie kein Geld auf Ihnen unbekannte Konten! Im Zweifel wenden Sie sich an Ihre Polizei!

