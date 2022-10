Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Trunkenheitsfahrt in Arnsberg-Hüsten

Arnsberg (ots)

Eine PKW-Führerin (Zeugin) wollte am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in den Bussardweg in Arnsberg-Hüsten einbiegen. Hier stellte sie fest, dass eine 27-jährige mit ihrem PKW vor einer Verkehrsinsel stand und die Fahrbahn blockierte. Sie reagierte weder auf Licht-, noch auf Hupsignale. Als die Zeugin sie ansprach, machte die 27-jährige einen benommenen Eindruck, setzte ihre Fahrt aber zunächst in Richtung Stockhausenweg fort. Auch hier blieb sie unvermittelt auf der Fahrbahn stehen und blockierte diese. Hinzugekommene Passanten versuchten mit der Zeugin der 27-jährigen den Fahrzeugschlüssel abzunehmen. Dies gelang jedoch nicht und die 27-jährige setzte ihre Fahrt in Richtung Heidestraße/Mühlenberg fort. Auch hier blieb sie wieder mitten auf der Fahrbahn stehen. Die Zeugin hatte die 27-jährige jedoch verfolgt und zwischenzeitlich die Polizei informiert. Sie blockierte mit ihrem PKW das Fahrzeug der 27- jährigen und verwickelte sie bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch. Die 27-jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (Kli.)

