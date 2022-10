POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Marsberg (ots) - Nach einem Betrug bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Am 20. Januar kam es zu einem Betrug in einer Tankstelle in Marsberg. Ein Mann holte unter Vorlage eines gefälschten Ausweises ein Paket ab. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Weitere Details zum Sachverhalt, eine Personenbeschreibung und Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/89236 Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in ...

