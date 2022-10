POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Hochsauerlandkreis (ots) - Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Sonntag 17 und 22 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "Zum Hallenberg" eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter die Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Dort entwendeten sie ein Handy und eine Kreditkarte. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr