Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer kollidiert mit Kind

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 27.09.2022, 13:30 Uhr; Unfallort: Bocholt, Meckenemstraße

Mit einem spielenden Kind ist ein Radfahrer am Dienstag in Bocholt zusammengestoßen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Ein 20-Jähriger aus Bocholt hatte gegen 13.30 Uhr den kombinierten Radweg an der Meckenemstraße aus Richtung Westend kommend befahren. Kurz vor der Einmündung zur Straße An der Bleiche stieß er mit dem Zwölfjährigen zusammen: Dieser war nach ersten Erkenntnissen im Spiel mit anderen Kindern vom angrenzenden Gehweg auf den Radweg geraten. Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten vor Ort ambulant. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell