POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Pendlerparkplatz

Ahaus (ots) - Tatzeit: 27.09.2022, zwischen 08:00 Uhr und 14:15 Uhr; Tatort: Ahaus-Wessum, Im Schlatt Ein Wohnwagenfenster entwendet haben Unbekannte am Dienstag in Ahaus-Wessum. Der Caravan des Herstellers Fendt stand auf einer Hauseinfahrt an der Straße Im Schlatt, als die Täter zwischen 08:00 Uhr und 14.15 Uhr die Kunststoffscheibe ausbauten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) ...

mehr