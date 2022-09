Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kollision zwischen Motorrad und Auto

Ein Schwerverletzter

Ahaus (ots)

Unfallzeit: 27.09.2022, 12:55 Uhr; Unfallort: Ahaus, Landesstraße 570 (Schöppinger Straße)

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ahaus zugezogen. Der 27-jährige Gronauer war gegen 12.55 Uhr auf der Landesstraße 570 aus Richtung Schöppingen kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als der Wagen eines 39 Jahre alten Legdeners kreuzte. Der Autofahrer wollte aus der Bauerschaft Ammeln die Schöppinger Straße queren und hatte dabei den Zweiradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 27-Jährige hatte sich kurz vor der Kollision von seinem Gefährt abstoßen können. Er rutschte über die Straße und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte den Gronauer in ein Krankenhaus. Auf rund 13.000 Euro wird der Schaden insgesamt geschätzt. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme wurde die L 570 zweitweise voll gesperrt. (db)

