Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Pkw

Ahaus (ots)

Tatzeit: zwischen 25.09.2022, 13:00 Uhr, und 26.09.2022, 20:00 Uhr; Tatort: Stadtlohn, Webereistraße

Eine Zierleiste sowie Bedienelemente haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Fahrzeug in Stadtlohn erbeutet. Der BMW stand zwischen Sonntag, 13.00 Uhr, und Montag, 20.00 Uhr, auf einem Parkplatz an der Webereistraße, als die Täter auf unbekannte Weise in den Innenraum gelangten. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell