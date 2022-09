Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Kiosk

Schöppingen (ots)

Tatzeit: zwischen 26.09.2022, 15:00 Uhr, und 27.09.2022, 12:00 Uhr; Tatort: Schöppingen, Hauptstraße

In einen Kiosk eingebrochen sind Unbekannte in Schöppingen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in ein Gebäude an der Hauptstraße. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe Bargeld sowie Zigaretten im fünfstelligen Eurobereich. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 12.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

