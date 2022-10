Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei verfolgt Autodieb

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg, Olsberg

Die Polizei verfolgte gestern gegen 22:40 Uhr einen Autodieb. Die Verfolgung endete darin, dass der Dieb auf der Bundesstraße 480 bei Assinghausen von der Fahrbahn abkam und verunfallte. Der Täter wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn. Ein Zeuge beobachtete den Täter, wie er das Auto von einem Hinterhof in der Henzestraße in Arnsberg entwendete. Der Zeuge rief die Polizei und verfolgte den Täter mit seinem Auto. Die Flucht des Autodiebes ging über die BAB 46 in Richtung Brilon. Der Zeuge gab der Polizei über Telefon regelmäßig den Standort des geklauten Autos weiter. Die Beamten konnten den Täter so an der Anschlussstelle Olsberg entdecken und folgten ihm über die B480 in Richtung Winterberg. Zwischen Olsberg und Assinghausen kam der Beschuldigte in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Er prallte mit dem Auto gegen die Leitplanke und anschließend gegen einen Straßenbaum. Der Pkw kam dann auf der Seite zum Liegen. Bei dem Unfall verletzte sich der 27-jährige Täter aus Arnsberg schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte bei dem Mann Drogen auffinden. Augenscheinlich stand er auch unter Einfluss von Drogen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Arnsberger keinen Führerschein hat. Die Polizei ermittelt nun wegen Autodiebstahls, Straßenverkehrsgefährdung , Durchführung eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahren unter Drogen und Besitz von Drogen gegen den Mann. Die B480 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des Autos etwa 30 Minuten voll gesperrt.

