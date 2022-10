Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Verkehrskontrolle +++ Wasserleitungen in leerstehendem Haus beschädigt +++ Brennendes Fahrzeug +++ Diebe zugange

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand bei Verkehrskontrolle,

Wiesbaden, Konradinerallee, 06.10.2022, 15.05 Uhr,

(pl)In der Konradinerallee hat ein 21-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle Widerstand geleistet. Der BMW-Fahrer war einer Polizeistreife gegen 15.00 Uhr in der Oranienstraße aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen und wurde daraufhin in der Klopstockstraße einer Kontrolle unterzogen. Ihm wurde vorgeworfen, im Straßenverkehr durch einen aufheulenden Motor unnötigen Lärm verursacht zu haben. Als der 21-Jährige nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen erneut dasselbe verkehrswidrige Fahrverhalten an den Tag legte, erfolgte auf einem Parkplatz in der Konradinerallee eine weitere Kontrolle, bei welcher schließlich der Fahrzeugschlüssel des Autofahrers zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten präventiv sicherstellt werden sollte. Hiergegen habe sich der 21-Jährige jedoch zur Wehr gesetzt, so dass der Mann schließlich zu Boden gebracht und festgenommen wurde. Der leicht verletzte Festgenommene wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und muss sich nun wegen seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Wasserleitungen in leerstehendem Haus beschädigt - Erheblicher Sachschaden, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 06.10.2022, 22.40 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend wurde in einem leerstehenden Haus in der Hochheimer Straße in Kostheim ein erheblicher Wasserschaden festgestellt. Offensichtlich wurden in dem Gebäude Wasserleitungen mutwillig beschädigt, wodurch das Wasser ausströmte und das Haus unter Wasser setzte. Der verursachte Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

3. Brennendes Fahrzeug,

Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, 07.10.2022, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag brannte in der Assmannshäuser Straße ein geparkter Skoda Citigo. Ein Passant wurde gegen 00.30 Uhr auf das Feuer aufmerksam, welches dann von der verständigten Feuerwehr gelöscht wurde. Durch den Brand wurde der betroffene Pkw erheblich Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Garten von Dieben heimgesucht,

Wiesbaden, Oberer Wingertsweg, Mittwoch, 05.10.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 06.10.2022, 08:00 Uhr

(ste)Diebe verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zu einem Gartengrundstück in dem "Oberer Wingertsweg" und entwendeten einige Sachen aus dem Garten sowie der dortigen Hütte. Die Unbekannten kletterten über den Zaun und ließen u.a. Werkzeuge, einen Grill, Gartenmöbel sowie Zelte im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

5. Pedelec gestohlen, Wiesbaden, Am Königsfloß, Donnerstag, 06.10.2022, 11:00 Uhr bis 13:45 Uhr

(ste)Vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Königsfloß" wurde am Donnerstag, zwischen 11:00 Uhr bis 13:45 Uhr, ein Pedelec gestohlen. Es handelt sich um ein grünes Rad vom Typ Winora Yucatan im Wert von circa 2.600 Euro. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 -2240 zu melden.

6. E-Scooter entwendet, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Donnerstag, 06.10.2022, 09:40 Uhr bis 10:00 Uhr

(ste)Am Donnerstagvormittag wurde vom Dach eines Einkaufszentrums neben dem Hauptbahnhof in Wiesbaden ein E-Scooter gestohlen. Eine 31-Jährige hatte ihren E-Scooter gegen 09:40 Uhr an dem Fahrradständer auf dem Dach abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Nur etwa 20 Minuten später musste sie dann feststellen, dass der E-Scooter im Wert von circa 600 Euro von Unbekannten entwendet worden war. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell