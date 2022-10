POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 17-jährigen Jugendlichen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - 1.WhatsApp-Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro, Wiesbaden, Sonntag, 02.10.2022 (ps) In Wiesbaden kam es am vergangenen Sonntag wieder zu zwei Fällen von betrügerischen "WhatsApp"-Nachrichten. In einem der beiden Fälle waren die Betrüger leider "erfolgreich" und erbeuteten mehrere tausend ...

mehr