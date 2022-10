Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mädchen im Bus beleidigt und angegriffen +++ Diebe werden handgreiflich +++ Regenbogenfahne beschädigt +++ Katalysator abmontiert +++ Bushaltestelle beschädigt

1. Mädchen im Bus beleidigt und angegriffen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 04.10.2022, 19.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurden in einem Wiesbadener Linienbus drei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren von einem unbekannten Mann beleidigt und angegriffen. Die Freundinnen waren gegen 19.00 Uhr im Bus der Linie 23 vom Bismarckring kommend unterwegs, als ein anderer Fahrgast sie grundlos verbal beleidigt und zwei von ihnen im weiteren Verlauf körperlich angegangen haben soll. Der Bus blieb bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte an der Bushaltestelle "Dreiweidenstraße" in der Dotzheimer Straße stehen. Der Täter hatte den Bus bereits zuvor an der Bushaltestelle verlassen und in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße die Flucht angetreten. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Die beiden Mädchen wurden durch die Handgreiflichkeit leicht verletzt, benötigten jedoch keine ärztliche Versorgung. Der Täter soll etwa 35-40 Jahre alt sowie ca. 1,90 Meter groß gewesen sein und graue Haare mit Rastalocken sowie einen braunen Teint gehabt haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Diebe werden handgreiflich,

Wiesbaden-Biebrich, Diltheystraße, 04.10.2022, 19.50 Uhr,

(pl)Auf dem Sportplatzgelände in der Diltheystraße in Biebrich sind am Dienstagabend zwei ertappte Diebe der 13-jährigen Bestohlenen gegenüber handgreiflich geworden Die Geschädigte trainierte gegen 19.50 Uhr auf dem Sportplatz, als sich die beiden jugendlichen Täter ihre auf einer Bank abgelegte Tasche schnappten. Das Duo wurde jedoch von der 13-Jährigen ertappt und zur Rede gestellt. Auf die Aufforderung, die Tasche wieder zurückzugeben, wurde das Mädchen beleidigt und zu Boden gestoßen. Anschließend warfen die Täter die Tasche und das Handy der Geschädigten noch auf dem Sportplatz weg und ergriffen gemeinsam auf einem E-Scooter in Richtung Rudolf-Dyckerhoff-Straße die Flucht. Beim Aufheben ihrer Sachen stellte das Mädchen fest, dass ihr Handy durch den Wurf beschädigt worden war und aus ihrer Tasche ein kleinerer Bargeldbetrag fehlte. Beide Täter sollen etwa 14-15 Jahre alt gewesen sein. Einer wurde als ca. 1,70 Meter groß, schlank mit dunklen gegelten Haaren und einem leichten Oberlippenbart beschrieben. Er habe einen schwarzen Jogginganzug und weiße Sneakers, beides von Nike, getragen. Der zweite soll etwa 1,50 Meter groß sowie korpulent gewesen sein und blonde wuschelige Haare gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer weißen Kapuzenjacke von Adidas, einem weißen Shirt, blauen Baggy Jeans sowie weißen Sneakers von Nike. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Regenbogenfahne beschädigt,

Wiesbaden-Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, 30.09.2022, 22.15 Uhr bis 04.10.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Im Verlauf des verlängerten Wochenendes haben unbekannte Täter eine am Stadtteilzentrum Klarenthal angebrachte Regenbogenfahne beschädigt. Die Täter zerschnitten in der Geschwister-Scholl-Straße die an der Gebäudefassade gehisste Flagge und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden-Delkenheim, Nürnberger Straße, 01.10.2022, 19.00 Uhr bis 04.10.2022, 09.30 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen in der Nürnberger Straße in Delkenheim auf den Katalysator eines dort abgestellten Opel abgesehen. Die Täter montierten den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

5. Bushaltestelle beschädigt,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Festgestellt: 05.10.2022, 01.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde festgestellt, dass in der Ludwig-Erhard-Straße eine Bushaltestelle Vandalen zum Opfer gefallen ist. Unbekannte beschädigten die Glasscheibe der Bushaltestelle und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

