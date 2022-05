Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchdiebstahl in Turnhalle

Waldbreitbach (ots)

Am Samstag, 28.05.2022, meldete gegen 22:30 Uhr eine aufmerksame Anwohnerin aus Waldbreitbach, dass aktuell mehrere Jugendliche in die dortige Turnhalle einbrechen. Bei einer Überprüfung des Gebäudes wurde festgestellt, dass diese versuchten, über ein gekipptes Fenster in das Gebäude einzudringen. Hierbei wurden sie durch die Mitteilerin gestört und flüchteten. Die Jugendlichen und Kinder wurden durch die eingesetzten Beamten in der Ortslage angetroffen. Sie wurden im Anschluss an die Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell