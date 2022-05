Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Niederhofen (ots)

Am Donnerstag, 26.05.2022, meldete gegen 22:34 Uhr eine Anwohnerin aus Niederhofen eine Trunkenheitsfahrt. Ein junger, erkennbar betrunkener Mann fuhr mit einem Aufsitzrasenmäher in Höhe der Hauptstraße 37 gegen den Bordstein. Durch den Aufprall fiel er von seinem Aufsitzmäher und blieb zunächst auf dem Gehweg liegen. Als eine Anwohnerin ankündigte, die Polizei zu verständigen, setzte der junge Fahrer seine Fahrt in Richtung Urbach fort.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell