POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Hönningen (ots) - Am Freitag, den 27.05.2022 ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen. Der Unfallverursacher war während der Fahrt abgelenkt und fuhr auf ein am Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Beide Fahrzeuge wurden dadurch stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem ein entgegenkommendes Fahrzeug. ...

