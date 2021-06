Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum-Sevelen - Radfahrerin stürzt gegen PKW

Issum-Sevelen (ots)

Am Freitag (11.06.2021) kam es an Der Duisburger Straße (L478) an der Einmündung zur Hausnummer 36 der Straße "Vorst" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin.

Die 31-jährige Fahrerin eines Audis wartete verkehrsbedingt auf dem Radweg an der Einmündung um auf die L478 abzubiegen, als eine Fahrradfahrerin, die scheinbar von ihrem Smartphone abgelenkt war, gegen den Audi fuhr und stürzte.

Die Audi-Fahrerin stieg aus, um der Fahrradfahrerin aufzuhelfen und erkundigte sich, ob alles ok sei. Die Radfahrerin bejahte und fuhr weiter. Erst danach entdeckte die 31-Jährige einen Schaden am Heck ihres Fahrzeugs.

Bei der Radfahrerin soll es sich um eine circa 175-180 cm große Jugendliche im Alter von 15-16 Jahren handeln. Zum Unfallzeitpunkt trug sie eine blaue Jeans und ein weißes Oberteil. Sie hatte eine schwarze Handtasche bei sich und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Hinweise zu der jungen Radfahrerin nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell