Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Verkehrskontrolle +++ In Treppenhaus eingebrochen und Schuhe gestohlen +++ Geparktes Fahrzeug rollt davon - Vier Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand bei Verkehrskontrolle,

Wiesbaden, Biebricher Allee, 28.09.2022, 23.20 Uhr,

(pl)In der Biebricher Allee hat ein 28-jähriger Autofahrer am Mittwochabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle Widerstand geleistet. Eine Polizeistreife unterzog den Mercedesfahrer und seine Beifahrerin gegen 23.20 Uhr in der Biebricher Allee einer routinemäßigen Kontrolle. Im Rahmen der Kontrolle sei der 28-Jährige dann aggressiv sowie beleidigend geworden und habe sich den Anweisungen der Streife derart widersetzt, dass gegen ihn schließlich Pfefferspray eingesetzt wurde. Der unverletzte Mann wurde festgenommen und nach den erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder entlassen. Er muss sich nun wegen seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. In Treppenhaus eingebrochen und Schuhe gestohlen, Mainz-Kostheim, Linzer Straße, 27.09.2022, 20.00 Uhr bis 28.09.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Linzer Straße in Kostheim Schuhe gestohlen. Die Täter hebelten die Eingangstür des Hauses auf, um sich Zutritt zum Hausflur zu verschaffen und ließen anschließend aus einem unverschlossenen Schuhschrank mehrere Paar Schuhe mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Geparktes Fahrzeug rollt davon - Vier Fahrzeuge beschädigt, Wiesbaden-Medenbach, Am Sportfeld, Kirschenbergstraße, 28.09.2022, 20.10 Uhr,

(pl)Weil sich am Mittwochabend in Medenbach ein geparkter Pkw selbstständig machte und in der Folge die Straße hinabrollte, wurden am Ende drei weitere Fahrzeuge beschädigt und ein Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Ein 24-jähriger Wiesbadener hatte seinen geliehenen Opel Astra gegen 20.10 Uhr in der Straße "Am Sportfeld" abgestellt, jedoch offensichtlich versäumt, einen Gang einzulegen und die elektrische Handbremse zu betätigen. Kurz nach dem Verlassen des Fahrzeuges, setzte sich dieses dann in Bewegung, überquerte den Kreuzungsbereich zur Oberbergstraße und rollte die Straße herab in Richtung Kirschenbergstraße. Hier kollidierte der führerlose Opel mit einem am Fahrbahnrand abgestellten VW Sharan, welcher dann noch auf einen davor parkenden Mercedes und einen VW Transporter geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

