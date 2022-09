POL-WI: In der Wohnung überfallen +++ Kinder im Bus von 48-jähriger Frau belästigt +++ Einbruch in Lagerhalle

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. In der Wohnung überfallen,

Wiesbaden, Elsässer Platz, 26.09.2022, 07.50 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen ist ein 38-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Elsässer Platzes in seiner Wohnung von drei unbekannten Tätern überfallen worden. Das Trio hatte gegen 07.50 Uhr an der Wohnungstür des zu dem Zeitpunkt mit seinem Kleinkind allein in der Wohnung befindlichen Familienvaters geklingelt. Als der Geschädigte die Tür daraufhin einen Spalt geöffnet hatte, sollen die drei Täter den 38-Jährigen überrumpelt und angegriffen haben. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume nach Bargeld und Schmuck und traten dann mit der Beute die Flucht an. Der bei dem Angriff leicht verletzte Geschädigte wurde kurz nach dem Verschwinden der Täter von seiner heimkehrenden Ehefrau aufgefunden. Das schlafende Kleinkind bekam augenscheinlich von dem Überfall nichts mit. Die nach Bekanntwerden des Vorfalls direkt eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den flüchtigen Räubern verlief ohne Erfolg. Die Täter wurden als ca. 1,70-1,75 Meter groß beschrieben und sollen maskiert gewesen sein. Einer der drei habe eine rote Jacke getragen. Ersten Ermittlungen zufolge könnten sich die Täter bereits im Vorfeld der Tat im Umfeld des Wohnhauses aufgehalten haben. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Kinder im Bus von 48-jähriger Frau belästigt, Wiesbaden-Kloppenheim, Hockenberger Höhe, 26.09.2022, 14.35 Uhr,

(pl)Eine 48-jährige Frau hat am Montagnachmittag in einem Bus mehrere Schulkinder belästigt. Der Bus war gegen 14.35 Uhr in Richtung Naurod unterwegs, als mehrere im Bus mitfahrende Kinder von der augenscheinlich alkoholisierten Frau angesprochen wurden. Im weiteren Verlauf habe die Frau die Kinder durch sexuelle Äußerungen belästigt und unsittlich berührt. Der Busfahrer blieb daraufhin in Kloppenheim an einer Bushaltestelle stehen und verständigte die Polizei. Die 48-jährige Frau wurde festgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Einbruch in Lagerhalle,

Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße, 25.09.2022, 21.15 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde die Lagerhalle einer Transportfirma in der Anna-Birle-Straße von zwei Einbrechern heimgesucht. Das Duo drang gegen 21.15 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Tor in die Halle ein, durchsuchte diese und ergriff mit elektronischen Gerätschaften die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

