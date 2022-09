Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Personenkontrolle +++ Falsche Handwerker unterwegs +++ Betrüger mit Schockanrufen gescheitert +++ Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B 42 +++ Verkehrskontrollen

1. Widerstand bei Personenkontrolle,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Platz, 22.09.2022, 23.30 Uhr,

(pl)Auf dem Kaiser-Friedrich-Platz haben eine 52-jährige Frau und deren 21 Jahre alter Sohn am Donnerstagabend im Rahmen einer Personenkontrolle nach vorausgegangenen Streitigkeiten in einer Hotelbar Widerstand geleistet. Der Polizei wurde gegen 23.00 Uhr von einem Hotelmitarbeiter mitgeteilt, dass sich im Barbereich drei aggressive Personen aufhalten würden, welche bereits die Mitarbeiter beleidigt haben sollen. Als die verständigte Polizeistreife die drei Personen dann nach dem Verlassen des Hotels vor dem Eingangsbereich einer Kontrolle unterziehen wollte, sollen sich die 52-Jährige und ihr 21-jähriger Sohn uneinsichtig gezeigt und sich zur Wehr gesetzt haben. Die beiden offensichtlich alkoholisierten Personen wurden festgenommen und nach einer Blutentnahme und den erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen ihres Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Falsche Handwerker unterwegs,

Wiesbaden-Schierstein, 22.09.2022,

(pl)In Wiesbaden-Schierstein waren am Donnerstagmittag falsche Handwerker unterwegs. In den beiden bislang bekanntgewordenen Fällen erschlichen sich die Kriminellen unter einem Vorwand Einlass in die Wohnräume der Geschädigten. Als die angeblichen Handwerker dann später wieder verschwunden waren, wurde das Fehlen verschiedener Wertsachen festgestellt. Die Taten ereigneten sich zum einen gegen 11.40 Uhr in der Hermann-Löns-Straße und zum anderen gegen 12.30 Uhr in der Steinritzstraße. In der Hermann-Löns-Straße agierte offensichtlich ein Diebespärchen. Der Mann soll etwa 55 Jahre alt, korpulent sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und graumelierte Haare gehabt haben. Getragen habe er eine gelbe Weste mit Reflektoren, eine dunkle Hose und Arbeitsschuhe. Die vermeintliche Komplizin sei etwa 30-35 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, schlank und dunkelhaarig gewesen. Sie habe eine gebräunte Haut und eine rosa wattierte Jacke, ein weißes Oberteil, weiße dreckige Sneakers sowie große Ohrringe getragen. Der falsche Handwerker in der Steinritzstraße wurde als etwa 40 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß mit dunkelbraunen Haaren beschrieben. Er habe einen dunklen Anzug getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

3. Betrüger mit Schockanrufen gescheitert, Wiesbaden, 22.09.2022,

(pl)Am Donnerstag versuchten Betrüger vier Seniorinnen aus Wiesbaden mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" um ihr Erspartes zu bringen. Die Frauen erhielten nachmittags einen Anruf, bei denen ihnen durch die Täter vorgegaukelt wurde, eine nahestehende Verwandte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen. Die Seniorinnen gingen der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigten die Polizei. Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.

4. Mehrere Kellerverschläge angegangen,

Wiesbaden, Anne-Frank-Straße, 21.09.2022, 20.00 Uhr bis 22.09.2022, 08.30 Uhr,

(pl)In der Anne-Frank-Straße drangen Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in den Keller eines Hochhauses ein und durchsuchten mehrere Kellerverschläge nach Diebesgut. Die Täter gelangten zwischen 20.00 Uhr und 08.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Innere des Gebäudes und drangen gewaltsam in rund zwei Dutzend Kellerverschläge ein, woraus verschiedene Wertgegenstände entwendet wurden. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B 42, Wiesbaden-Frauenstein, Bundesstraße 42, 23.09.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Am Freitagmorgen kam es auf der B 42 zwischen Walluf und der Abfahrt Wiesbaden-Frauenstein zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Auslöser des Unfalls, welcher für erhebliche Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr sorgte, waren ersten Erkenntnissen zufolge herumliegende Gegenstände auf der Fahrbahn.

Um kurz vor 07.00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Wiesbaden Planen auf der Fahrbahn liegen würden, denen bereits mehrere Fahrzeuge ausweichen mussten. Nahezu gleichzeitig erfolgte dann auch schon die Information, dass es an der Örtlichkeit zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen sei, woraufhin Rettungskräfte und Polizei zur Unfallstelle ausrückten. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich auf der B42 kurz vor dem Übergang zur A66 große leere Säcke auf der Fahrbahn befanden. Aufgrund der herumliegenden Säcke leiteten eine 38-jährige Autofahrerin und ein nachfolgender 45-jähriger Opelfahrer ein Bremsmanöver ein. Dies bemerkte ein 58-jähriger BMW-Fahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf den Opel auf. Hierdurch kam der Opel ins Schleudern, geriet auf den rechten der zwei Fahrstreifen, kollidierte dort mit dem Honda einer 49-jährigen Autofahrerin und rutschte letztendlich über die Böschung in ein angrenzendes Feld. Unmittelbar danach, fuhr noch ein 54-jähriger Audifahrer auf den zuvor verunfallten BMW auf. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die vier verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Rettungs-und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Wiesbaden bis ca. 08.30 Uhr komplett gesperrt. Anschließend konnte zunächst ein Fahrstreifen und gegen 10.00 Uhr alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und bittet insbesondere Personen, die Angaben zur Herkunft der leeren Säcke machen können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Verkehrskontrollen in Wiesbaden,

Mainz-Kastel, 22.09.2022, 09.00 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstag haben Polizeikräfte im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz-Kastel zwischen 09.00 Uhr und 13.30 Uhr Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden währenddessen 99 Fahrzeuge und 127 Personen kontrolliert. Hiervon nutzten acht Personen während der Fahrt verbotswidrig ihr Smartphone. 19 Personen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und in drei Fällen war die mitgeführte Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Darüber hinaus mussten die Kontrollkräfte insgesamt 46 Geschwindigkeitsverstöße feststellen und entsprechend ahnden. Negativhighlight war ein Fahrzeug, welches auf der Theodor-Heuss-Brücke mit 83 Stundenkilometern unterwegs war.

7. Verletzte bei Unfall im Berufsverkehr A 66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Donnerstag, 22.09.2022, 08:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen wurden zwei Menschen bei einem Unfall im Berufsverkehr auf der A 66 verletzt. Eine 18-Jährige stand mit einem roten Citroen auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt, vermutlich aufgrund des stockendes Verkehrs. Ein hinter ihr ankommender Transporter zog vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und fuhr am Hindernis vorbei. Ein direkt nachfolgender 23-Jähriger in einem Kia bemerkte den stehenden Wagen so zu spät und prallte gegen das Heck des Citroen. Hierdurch wurde der Citroen nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert, beide Fahrzeuge drehten sich und kamen quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die 18-Jährige und der 23-Jährige verletzt, beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Autobahnpolizei die Fahrbahn in Richtung Frankfurt. Gegen 09:00 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf 18.500 EUR geschätzt.

8. Kontrollmaßnahmen "Verkehrssicher in Hessen", Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 22.09.2022, 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend haben die Beamten des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei Kontrollen des Schwerverkehrs auf der A 3 bei Wiesbaden durchgeführt. Hierbei wurde im Rahmen der Schwerpunktaktion "Verkehrssicher in Hessen" der Schwerverkehr auf der Autobahn näher unter die Lupe genommen. Zusammen mit Kollegen aus Rheinland-Pfalz sahen sich die Spezialisten des Verkehrsdienstes die vorbeifahrenden LKW und Sattelzüge genau an und stoppten bei Verdacht Fahrzeuge auf der Tank- und Rastanlage Medenbach. Von 15 angehaltenen Lastern mussten zwölf beanstandet werden. Zwei davon durften die Fahrt nicht fortsetzen, weil entweder die Ruhezeiten massiv versäumt worden waren oder das Gefährt zu stark überladen war. Bei den festgestellten Verstößen handelte es sich um technische Mängel der Fahrzeuge, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verstöße gegen die Sozialvorschriften im gewerblichen Güterkraftverkehr, Überladungen und Verstöße bei der Ladungssicherung.

9. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

