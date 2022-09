Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Einbruch durch das Dach +++ Katalysator ausgebaut und gestohlen +++ Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Einbruch durch das Dach,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Dienstag, 20.09.2022, 19:15 Uhr bis Mittwoch, 21.09.2022, 09:10 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Einbrecher in Wiesbaden über das Dach in ein Fahrradgeschäft einzudringen, brachen ihren Versuch jedoch augenscheinlich ab, sodass ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet wurde. Der oder die Täter kletterten in der Mainzer Straße auf das Dach des freistehenden Verkaufsgebäudes und schnitten Löcher in das Metalldach. Oberlichter wurden ebenfalls eingeschlagen. Obwohl ein Einstieg möglich gewesen wäre, schien der Innenraum nicht betreten worden zu sein. Durch das Auftrennen des Daches entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

2. Katalysator ausgebaut und gestohlen,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Kahle Mühle, Montag, 19.09.2022, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 21.09.2022, 18:00 Uhr

(he)Zwischen Montagmorgen und gestern Abend machten sich unbekannte Täter in Wiesbaden auf dem Parkplatz "Kahle Mühle" an einem Golf zu schaffen und bauten dessen Katalysator aus. Mit diesem gelang ihnen dann unerkannt die Flucht. An dem roten Pkw entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das 5. Polizeirevier bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu der Tat.

3. Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen, Wiesbaden, Waldstraße, Mittwoch, 21.09.2022, 11:00 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in der Waldstraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, bei dem der Fahrradfahrer leichtverletzt wurde und ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstand. Gegen 11:00 Uhr war ein 76-jähriger Toyota-Fahrer auf der Waldstraße unterwegs und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück aufzufahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, 21-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Radfahrer augenscheinlich nur leichtverletzt, sodass er auf eine ärztliche Behandlung vor Ort verzichtete. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme wurden die Beteiligten vor Ort entlassen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell