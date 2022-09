Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Farial MANGAL aus Wiesbaden vermisst +++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Dieselstraße,

seit 09.08.2022

(he)Seit dem 09.08.2022 wird die 34-jährige Frau Farial MANGAL aus Wiesbaden vermisst. Seit diesem Zeitpunkt ist der Kontakt zu ihrer Familie abgerissen. Wenige Tage später wurde Frau MANGAL dann bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich die Vermisste mit hoher Wahrscheinlichkeit kurz nach ihrem Verschwinden nochmals im Lennebergwald ("Gonsenheimer Wald") bei Mainz in der Nähe eines dortigen Reiterhofes auf. Suchmaßnahmen in diesem Bereich sowie weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei verliefen bislang ergebnislos. Trotzdem kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass die Vermisste sich in dem Waldbereich, bzw. in der Umgebung von Mainz aufhält. Die Vermisste ist circa 1,63 Meter groß, von kräftiger Statur, trägt dunkle lange Haare und hat braune Augen. Sie ist von südländischer Erscheinung und trägt in der Regel dunkle Kleidung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-3333 um Hinweise zum Verbleib der Vermissten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell