Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Zwei Verletzte und sehr hoher Sachschaden bei Unfall auf der A 66+++Auffahrunfall am Blitzanhänger auf der A 3+++

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Verletzte und sehr hoher Sachschaden bei Unfall auf der A 66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Freitag, 16.09.2022, 18:20 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der A 6 bei Wiesbaden wurde am Freitagabend ein Mann verletzt, zudem entstand sehr hoher Sachschaden. Ein 52-Jähriger befuhr mit einem Ferrari die A 66 in Fahrtrichtung Rüdesheim auf dem linken von drei Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Wallau und Nordenstadt beschleunigte er sein Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn zu stark und geriet so ins Schlingern. Der Mann verlor die Kontrolle über den Ferrari und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Von dort wurde das Auto nach rechts abgewiesen, schleuderte über die Fahrbahn gegen die Außenschutzplanke und bleib schließlich stark beschädigt im Grünstreifen liegen. Bei dem Unfall wurden der 52-Jährige und seine 47-Jährige Beifahrerin verletzt. Sie wurden nach erster Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf über 200.000 EUR geschätzt.

2. Auffahrunfall am Blitzanhänger auf der A 3, Hofheim, Bundesautobahn 3, Samstag, 17.09.2022, 11:10 Uhr

(wie) Am Samstag wurde bei einem Auffahrunfall am Blitzanhänger auf der A 3 bei Hofheim eine Frau verletzt. Eine 45-Jährige aus Idstein befuhr mit einem VW die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und dem Wiesbadener Kreuz bremste sie ihr Fahrzeug stark ab, als sie den Blitzanhänger am Fahrbahnrand entdeckte. Eine nachfolgende 19-Jährige konnte ihren Opel aufgrund zu geringen Abstandes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr gegen das Heck des VW. Bei der Kollision wurde die 45-Jährige verletzt. Sie wurde nach erster Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell