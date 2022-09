Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Einbrüche +++ Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen +++ VW Golf aus Tiefgarage gestohlen +++ Eingangstür von Kindertagesstätte beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke, Wiesbaden, Corneliusweg, 13.09.2022, 13.30 Uhr bis 18.09.2022, 17.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Corneliusweg haben unbekannte Täter innerhalb der vergangenen Woche hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher schlugen die Terrassentürscheibe sowie eine weitere Fensterscheibe des Hauses ein und verschafften sich hierdurch Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, brachen einen aufgefundenen Tresor auf und entwendeten die darin aufbewahrten Schmuckstücke sowie Armbanduhren. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, dem 13.09.2022 und Sonntag, dem 18.09.2022. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Wohnungstür aufgebrochen,

Wiesbaden, Frankenstraße, 17.09.2022, 17.30 Uhr bis 18.09.2022, 11.45 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag haben unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße eine Wohnungstür aufgebrochen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Vereinsheim,

Mainz-Kastel, Berstädter Weg, 17.09.2022, 20.00 Uhr bis 18.09.2022, 11.00 Uhr,

(pl)Im Berstädter Weg in Amöneburg wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ein Vereinsheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Räumlichkeiten ein und ließen aufgefundenes Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen, Mainz-Kostheim, Unter den Gärten, 17.09.2022, 18.00 Uhr bis 18.09.2022, 05.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag waren in der Straße "Unter den Gärten" in Kostheim Fahrraddiebe unterwegs. Die Täter betraten ein Gartengrundstück, brachen in die dortige Gartenhütte ein und entwendeten hieraus ein graues Mountainbike von Cube im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. VW Golf aus Tiefgarage gestohlen,

Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, 18.09.2022, 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Sonntagabend aus der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Geschwister-Scholl-Straße einen dort abgestellten hellblauen VW Golf gestohlen. Die Autodiebe schlugen zwischen 20.15 Uhr und 22.00 Uhr zu und ergriffen mit dem Golf unerkannt die Flucht. An dem gestohlenen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-YY 131 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Eingangstür von Kindertagesstätte beschädigt, Wiesbaden, Schlossplatz, 16.09.2022, 15.00 Uhr bis 18.09.2022, 09.20 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes wurde eine Eingangstür einer Kindertagesstätte auf dem Schlossplatz beschädigt. Unbekannte Täter hatten versucht, die Tür mit brachialer Gewalt zu öffnen und hierdurch einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

