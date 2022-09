Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Festnahmen nach Auseinandersetzung +++ Umhängetasche entrissen und geflüchtet +++ Diebe und Einbrecher zugange +++ WhatsApp Betrug gelingt

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Festnahmen nach Auseinandersetzung, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, 15.09.2022, 21.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend führte eine Auseinandersetzung auf dem Platz der deutschen Einheit zu zwei Festnahmen. Mehrere Personen waren gegen 21.30 Uhr im Bereich der Bleichstraße gegenüber der Einfahrt zur Helenenstraße untereinander in einen Streit geraten. Im Rahmen dieses Streits versuchte eine 45-Jährige Frau einen 54-jährigen Mann zu treten, traf diesen jedoch nicht. Darüber hinaus schlug ein 55-Jähriger einem 50-Jährigen so fest mit der Faust ins Gesicht, dass dieser zu Boden ging und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Hierdurch erlitt der Angegriffene Kopfverletzungen, welche behandelt werden mussten. Die beiden angreifenden Personen wurden von den verständigten Polizeikräften festgenommen und mussten die Nacht aufgrund ihres anhaltend aggressiven Verhaltens im Gewahrsam verbringen.

2. Umhängetasche entrissen und geflüchtet, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 15.09.2022, 13.10 Uhr bis 13.20 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag wurde in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden ein 10-jähriger Junge beraubt. Der 10-Jährige wartete gegen 13.10 Uhr an der Bushaltestelle "Luisenforum", als ihm von einem unbekannten Täter gewaltsam die Umhängetasche von der Schulter gerissen wurde. Ein unbekannter Zeuge habe noch die Verfolgung des flüchtigen Räubers aufgenommen, diese dann aber erfolglos abgebrochen. Der Räuber soll etwa 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein und schwarz-weiße Nike-Turnschuhe sowie eine schwarze Sturmhaube getragen haben. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Zeugen und seine weibliche Begleitung sowie weitere hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Pkw von Werkstattgelände gestohlen,

Wiesbaden, Mainzer Straße, 14.09.2022, 18.40 Uhr bis 15.09.2022, 07.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag vom Gelände einer Autowerkstatt in der Mainzer Straße einen dort abgestellten weißen Honda Odyssey gestohlen. Die Autodiebe schlugen zwischen 18.40 Uhr und 07.15 Uhr zu und ergriffen mit dem Honda unerkannt die Flucht. An dem gestohlenen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-OI 535 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Taschendiebe machen Beute,

Wiesbaden, 15.09.2022, um 11.00 Uhr und 11:50 Uhr

(ste)Eine 70-jährige und eine 79-jährige Frau sind gestern Vormittag um 11:00 Uhr und um 11:50 Uhr beim Einkaufen Opfer von Taschendieben geworden. In einem Geschäft in der Äppelallee hatte eine der beiden ihre Geldbörse beim Einkaufen in ihren Rollator gelegt und diese dort offenbar nicht ständig im Blick gehabt. Dies nutzte ein unbekannter Dieb, um die Handtasche an sich zu nehmen und zu stehlen. Der zweiten Frau wurde während ihres Einkaufs in einem Geschäft in der Hasengartenstraße ihre Handtasche entwendet. Die Polizei rät, gerade beim Einkaufen auf seine Wertsachen und Geldbörsen aufzupassen. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht in die Außentasche des Rucksacks, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Die Handtasche sollte verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen werden.

5. Diebstahl von zwei E-Bikes und einer Bohrmaschine, Wiesbaden-Nordenstadt, Kiebitzweg, Festgestellt: Donnerstag, 15.09.2022

(ste)Im Zeitraum von Mittwoch, 14.09.2022, bis Donnerstag, 15.09.2022, kam es im Kiebitzweg in Nordenstadt zu einem Diebstahl von zwei E-Bikes und im Zeitraum vom 28.08.2022 bis 15.09.2022 von einer Bohrmaschine. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und entwendeten die beiden Elektro Fahrräder, die mit mehreren Schlössern verschlossen waren. Zudem gingen die Täter zwei Kellerabteile des Wohnkomplexes an. Nach jetzigen Stand, wurde hieraus eine Bohrmaschine im Wert von circa 50 Euro entwendet. Hinweise werden von dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

6. WhatsApp Betrug gelingt,

Wiesbaden-Biebrich, 13.09.2022 bis 15.09.2022

(ste)In dieser Woche wurde eine Frau aus Biebrich Opfer eines Betruges und überwies eine Summe von fast 2.000 Euro. Sie erhielt am Dienstag eine WhatsApp Nachricht von einer fremden Telefonnummer. In der Nachricht hat sich ein unbekannter Betrüger als Sohn der Frau ausgegeben. Der vermeintliche Sohn bat das Opfer um die Überweisung von Geld auf ein fremdes Konto. Er begründete dies damit, dass er finanzielle Unterstützung benötige. Das Opfer überwies den Geldbetrag auf das Konto. Erst später, als der Betrüger weitere Überweisungen verlangte, fiel der Dame der Betrug auf.

In letzter Zeit kommt es immer öfter zu Erfolgen mit dieser Betrugsmasche. Die Nachrichten kommen immer von fremden Telefonnummern. Die Täter geben sich als naher Verwandter aus, wie z.B. Sohn, Tochter oder Enkel. Rufen Sie die Ihnen bekannte Telefonnummer des in der WhatsApp angegebenen Familienmitglieds an. Dann klärt sich auf, dass die WhatsApp nicht von Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn stammt. Gehen Sie nicht auf die Forderung ein, eine Geldüberweisung zu machen. Bei den Verfassern solcher Nachrichten handelt es sich um Betrüger!

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell