Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Tatverdächtiger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein 21-jähriger Tatverdächtiger nach einem Einbruch in Untersuchungshaft.

Der Obdachlose steht im Verdacht, am Mittwoch, 22.6.2022, 3.45 Uhr in ein Vereinsheim an der Neumühlenstraße in Beelen eingebrochen worden zu sein. Ein Anwohner hatte die Polizei über den Einbruch informiert und konnte auch Angaben zu dem Versteck des mutmaßlichen Einbrechers machen. Dort fanden Beamte einen Rucksack mit Diebesgut, das eindeutig aus dem Vereinsheim stammte, und einen Brief, der an den Tatverdächtigen adressiert war.

Während der Fahndung nach dem 21-Jährigen entdeckten Polizisten diesen gegen 5.00 Uhr im Bereich der Greffener Straße. Die Einsatzkräfte nahmen den alkoholisierten jungen Mann vorläufig fest und führten ihm am Nachmittag einer Richterin am Amtsgericht Warendorf vor. Diese erließ antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell