POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Motorradfahrer leicht verletzt

Am Mittwoch, 22.6.2022, 20.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Zufahrt zwischen B 475 und K 51 in Füchtorf. Ein 44-Jähriger aus Füchtorf befuhr den Abfahrtsbereich der B 475, um auf die K 51 in Richtung des Orts zu fahren. Gleichzeitig befuhren zwei Motorradfahrer die Kreisstraße aus Richtung Versmold kommend und beabsichtigten links auf die B 475 zu fahren. In Höhe der Einmündung ließ der Autofahrer den 57-jährigen Motorradfahrer aus Hörstel passieren und fuhr dann an. Dabei kam zu zum Zusammenstoß mit dem zweiten Motorradfahrer, einem 59-Jährigen aus Hörstel. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

