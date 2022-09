Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin +++ Betrüger melden sich via Telefon und WhatsApp +++ Rüttelplatte von Ladefläche gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin, Wiesbaden, Mosbacher Straße, 13.09.2022, 13.00 Uhr

(pl)Am Dienstagmittag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Mosbacher Straße eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann überrumpelte die heimkehrende Geschädigte gegen 13.00 Uhr im Treppenhaus und erlangte unter dem Vorwand, einen Wasserschaden beheben zu müssen, Einlass in deren Wohnung. Als der "Klempner" die Wohnung etwa 20 Minuten später wieder verließ, musste die Frau feststellen, dass ihre Schubladen offenstanden und hochwertige Schmuckstücke verschwunden waren. Der falsche Handwerker soll 30 bis 40 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe schwarze kurze Haare sowie einen kurzen Vollbart gehabt und schwarze Oberbekleidung mit einer Warnweste getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

2. Betrüger melden sich via Telefon und WhatsApp, Wiesbaden, 13.09.2022

(pl)In Wiesbaden kommt es weiterhin zu betrügerischen Anrufen und "WhatsApp"-Nachrichten. Allein am Dienstag wurden mindestens vier Personen von Betrügern kontaktiert. Die Maschen waren hierbei unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Täter versuchten die Angerufenen hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu schlagen.

Falsches Gewinnversprechen

Einem 87-jährigen Wiesbadener wurde erklärt, dass er 79.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse er jedoch vorab mehrere Gutscheinkarten kaufen und die entsprechenden Codes telefonisch übermitteln. Den Gewinn vor Augen kam das Opfer dieser Aufforderung nach und "verlor" mehrere Hundert Euro.

Schockanruf

Zwei Frauen aus Wiesbaden erhielten in den frühen Nachmittagsstunden einen sogenannten "Schockanruf". Dabei werden die Angerufenen in den Glauben versetzt, ein nahes Familienmitglied habe sich strafbar gemacht, befinde sich aufgrund dessen in Untersuchungshaft und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Mit rhetorischem Geschick und dem Spielen mit der Angst um das Familienmitglied wurde eine der beiden Wiesbadenerinnen dazu gebracht, Wertgegenstände im hohen Gesamtwert an einen angeblichen Gerichtshelfer zu übergeben. Bei dem Abholer, der an der Wohnanschrift der Geschädigten in der Lahnstraße erschien, soll es sich um einen 35-40 Jahre alten Mann gehandelt haben, der etwa 1,85-1,90 Meter groß und von athletischer Statur gewesen sei. Er habe eine braune Hautfarbe, kurze schwarze Haare, einen Koteletten-Bart und ein Tattoo auf dem rechten Handrücken gehabt. Getragen habe er ein schwarzes Langarmshirt, eine schwarze enge Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Bauchtasche. Im anderen Fall hatte sich die Angerufene schon zu ihrer Bankfiliale begeben, wo der Betrug dann aber glücklicherweise dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin aufflog.

Betrügerische WhatsApp

Erfolglos verlief am Mittwoch eine betrügerische Kontaktaufnahme mittels WhatsApp. Unbekannte gaben sich in der Kurznachricht als Sohn aus. Nach der üblichen Einleitung wurde der angeschriebene Mann gefragt, ob er zwei dringende Überweisungen für das vermeintliche Kind übernehmen könne. Der Empfänger der Nachrichten durschaute jedoch das betrügerische Spiel.

Tipps

Die Polizei rät, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Niemals! Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese betrügerischen Maschen, um diese dafür zu sensibilisieren.

3. Rüttelplatte von Ladefläche gestohlen, Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße, 13.09.2022, 19.00 Uhr bis 14.09.2022, 06.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Graf-von-Galen-Straße ein Pritschenwagen von Dieben heimgesucht. Die Täter schlugen zwischen 19.00 Uhr und 06.10 Uhr zu und entwendeten die auf der Ladefläche des Fahrzeugs befindliche Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

