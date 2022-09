Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 3, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Montag, 12.09.2022, 14:30 Uhr

(wie) Am Montag wurden bei einem Unfall auf der A 3 bei Wiesbaden zwei Menschen verletzt, der Unfallverursacher hatte sein Fahrzeug manipuliert und war so ohne Betriebserlaubnis unterwegs. Ein 50-Jähriger aus den Niederlanden befuhr mit einem Porsche die A 3 in Richtung Köln. Kurz hinter dem Wiesbadner Kreuz wurde er von einem nachfolgenden BMW bedrängt, den ein 32-Jähriger aus Eppstein fuhr. Der Porschefahrer fuhr auf seiner Fahrspur nach rechts, was der BMW-Fahrer bei voller Fahrt nutzte, um sich zwischen die Mittelschutzplanke und den Porsche zu drängeln. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, infolgedessen wurde der Porsche nach rechts gegen die Außenschutzplanke abgewiesen und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall wurden der 50-Jährige und sein 46-Jähriger Beifahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und teilten der Polizei mit, dass die gefahrene Geschwindigkeit bei der Kollision circa 180 km/h betragen hätte. Außerdem wurde der 32-Jährige beobachtet, wie er etwas aus dem Motorraum herausgerissen und in den Fahrzeuginnenraum geworfen hat. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem BMW manipuliert worden und so die Betriebserlaubnis erloschen war. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bildete sich ein Stau bis zur Anschlussstelle Raunheim. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

