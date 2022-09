Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zu Boden geschlagen und getreten +++ Einbrecher zugange +++ Navigationsgeräte aus Traktoren ausgebaut +++ Mülltonnenbrand +++ Fußgänger von Auto erfasst

Wiesbaden (ots)

1. Zu Boden geschlagen und getreten,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, 11.09.2022, 18.40 Uhr,

(pl)In der Hans-Böckler-Straße wurde am Sonntagabend ein 35-jähriger Mann von drei bis vier Personen angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Geschädigten sei er den späteren Angreifern gegen 18.40 Uhr in Höhe des Einkaufszentrums begegnet. Aufgrund bestehender Differenzen sei es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 35-Jährige von der Gruppe zu Boden geschlagen und getreten wurde. Nach dem Angriff habe sich die Gruppe aufgeteilt und in unterschiedliche Richtungen zu Fuß die Flucht ergriffen. Der Verletzte wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Gewerbliche Räumlichkeiten von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Holzstraße, 09.09.2022, 14.00 Uhr bis 11.09.2022, 11.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Holzstraße gewerblich genutzte Räumlichkeiten von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchwühlten sämtliche Büros und ergriffen anschließend mit erbeuteten Geldkassetten sowie diversen Laptops unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Wertsachen aus Wohnung gestohlen,

Wiesbaden-Schierstein, Heinrich-Zille-Straße, 09.09.2022, 19.25 Uhr bis 10.09.2022, 09.15 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Heinrich-Zille-Straße in Schierstein haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag diverse Wertsachen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Unbekannten waren durch eine aufgebrochene Wohnungstür in die Räumlichkeiten eingedrungen und hatten es unter anderem auf einen Werkzeugkoffer, Lampen, eine Kiste Wein sowie Besteck abgesehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Navigationsgeräte aus Traktoren ausgebaut und entwendet, Wiesbaden-Nordenstadt, An der Igstadter Straße, 08.09.2022, 17.00 Uhr bis 09.09.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen trieben auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Nordenstadt Diebe ihr Unwesen, die es bei zwei Traktoren auf die Navigationsgeräte abgesehen hatten. Die Täter drangen "An der Igstadter Straße" auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume der beiden betroffenen Traktoren ein und bauten die Bildschirme mit der Navigationseinrichtung für die Landwirtschaft aus. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Mülltonnenbrand,

Wiesbaden, Niederwaldstraße, 11.09.2022, 15.20 Uhr,

(pl)In der Niederwaldstraße brannte am Sonntagnachmittag eine Mülltonne. Das Feuer wurde gegen 15.20 Uhr festgestellt und gelöscht. Durch den Brand wurde die Mülltonne beschädigt und es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Fußgänger von Auto erfasst,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 11.09.2022, 00.55 Uhr,

(pl)Ein 30-jähriger Fußgänger wurde in der Nacht zum Sonntag in der Schiersteiner Straße beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 00.55 Uhr war ein 45-jähriger Autofahrer mit seinem Land Rover von der Waldstraße kommend auf der linken Spur der Schiersteiner Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs, als der 30-Jährige vom Grünstreifen auf die Fahrbahn lief. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fußgänger. Der verletzte 30-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

