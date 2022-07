Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ruhestörungen im Dienstgebiet

Ingelheim (ots)

Im gesamten Dienstgebiet der Polizeiinspektion Ingelheim kam es am Wochenende 15.07.-17.07.2022 vermehrt zu nächtlichen Ruhestörungen. Insgesamt wurden 15 Ruhestörungen angezeigt, wobei die Ruhe durch die Polizei zeitnah wieder hergestellt werden konnte. Ursächlich waren überwiegend private Feierlichkeiten mit lauter Musik. In Appenheim wurde am Sportplatz ein Polterabend gefeiert. Hier musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen, gegen 06.30h noch einmal anrücken, um die verantwortlichen Personen zur Ruhe zu ermahnen. Die Vorgänge werden an die zuständigen Stellen der Ordnungsbehörden weitergeleitet.

