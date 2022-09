Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Seniorin mittels Enkeltrick betrogen +++ Diebstahl von Baustelle +++ Diebstahl aus Rohbau +++ Radfahrer durch Unfall verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Seniorin mittels Enkeltrick betrogen, Wiesbaden, Donnerstag, 01.09.2022, 19:00 Uhr,

(bo) Am Donnerstagabend wurde eine in Wiesbaden lebende Seniorin durch die Anwendung des Enkeltricks mittels WhatsApp um eine hohe Geldsumme betrogen. Eine unbekannte Person kontaktierte die 83-Jährige und gab sich fälschlicherweise als ihr Enkelkind aus. Nachdem die unbekannte Person sie davon überzeugte, dass sich ihr vermeintliches Enkelkind in einer Notlage befände, überwies Sie einen Betrag von über 2.000 EUR auf ein fremdes Bankkonto. Wenige Tage darauf wurde die Seniorin erneut um Geld gebeten, jedoch führte Sie keine weitere Überweisung durch. Hinweise werden von der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Diebstahl von Baustelle,

Mainz-Kastel, Rheinufer, Freitag, 02.09.2022, 06:00 Uhr, bis Montag, 05.09.2022, 07:00 Uhr

(bo) In Kastel wurden am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitag- bis Montagmorgen, Baustellenutensilien von einer Baustelle in der Straße "Rheinufer" entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zum Baustellengelände sowie den dortigen Baucontainern, aus welchen Kupferteile entwendet wurden. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Diebstahl aus Rohbau,

Wiesbaden-Erbenheim, An der Käßmühle, Freitag, 02.09.2022, 16:00 Uhr, bis Montag, 05.09.2022, 11:00 Uhr

(bo) Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagvormittag kam es auf einer Baustelle in der Straße "An der Käßmühle" in Wiesbaden-Erbenheim zum Diebstahl verschiedener Stromleitungen. Unbekannte Personen verschafften sich Zugang zu einem Rohbau und rissen bereits verbaute Starkstromleitungen und weitere Kabel aus einem Kabelkanal. Daraufhin wurden diese mit einem unbekannten Schneidwerkzeug durchtrennt und entwendet. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zur Täterschaft sowie dem Tathergang werden vom 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

4. Radfahrer durch Unfall verletzt,

Wiesbaden, Elsässer Platz, Montag, 05.09.2022, 08:05 Uhr,

(bo) Am Elsässer Platz in Wiesbaden ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fokus die Fahrbahn auf dem Parkplatzgelände des Elsässer Platzes in Richtung Nettelbeckstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Radweg, von der Klarenthaler Straße kommend, in Richtung Nettelbeckstraße. Der PKW-Fahrer übersah den von links kommenden Radfahrer, wodurch ein Zusammenstoß folgte. Der 26-Jährige trug augenscheinlich leichte Verletzungen davon und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden, welcher sich auf ca. 500 EUR beläuft, konnte nur am Mountainbike festgestellt werden.

