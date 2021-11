Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch ins Gartenhaus

Vacha (ots)

Ein Unbekannter machte sich in der Zeit vom 19.11.2021, 15:00 Uhr, bis 28.11.2021, 15:30 Uhr, an einem Gartenhaus in der Straße "Im Stoff" in Vacha zu schaffen. Er brach die Tür auf und schlug ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Ob etwas entwendete wurde ist bislang nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell