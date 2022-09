Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mutmaßlicher Fahrraddieb leistet Widerstand +++ Navigationsgeräte ausgebaut und gestohlen +++ Einbrecher und Diebe zugange

Wiesbaden (ots)

1. Mutmaßlicher Fahrraddieb leistet Widerstand, Wiesbaden, Michelsberg, 27.09.2022, 22.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend hat sich ein vermeintlicher Fahrraddieb gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Zwei Männer wurden gegen 22.30 Uhr von einem Zeugen auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie sich in der Straße "Michelsberg" mit einem Werkzeug an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machten. Während einer der Ertappten daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriff, verblieb der zweite im Bunde bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife vor Ort. Als die Polizeikräfte den mutmaßlichen Fahrraddieb dann einer Kontrolle unterziehen wollten, habe sich der 35-Jährige uneinsichtig gezeigt und zur Wehr gesetzt. Der Mann wurde festgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Autoaufbrecher zugange - Navigationsgeräte ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden, Nerotal, 26.09.2022, 18.30 Uhr bis 27.09.2022, 15.15 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag trieben in der Straße "Nerotal" Autoaufbrecher ihr Unwesen, die es bei mindestens zwei geparkten Mini Cooper auf die festinstallierten Navigationsgeräte abgesehen hatten. Die Täter drangen jeweils durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Innenräume der beiden betroffenen Autos ein und bauten anschließend die Navis aus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Baustellendiebe erbeuten Kabel,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 23.09.2022, 18.00 Uhr bis 27.09.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen aus einem im Bau befindlichen Gebäude in der Hagenauer Straße mehrere Kabelrollen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter drangen in das Gebäude ein und entwendeten die dort gelagerten Trommeln mit jeweils 500 Metern Kabel. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Gartenhütte aufgebrochen - Pedelecs gestohlen, Wiesbaden-Medenbach, An den Drei Weiden, 25.09.2022, 18.00 Uhr bis 27.09.2022, 15.00 Uhr,

(pl)In der Straße "An den Drei Weiden" in Medenbach waren zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag Fahrraddiebe unterwegs. Die Täter betraten den Garten eines Wohnhauses, brachen in die dortige Gartenhütte ein und entwendeten hieraus zwei Pedelecs sowie Werkzeuge. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Eingangstür von Einkaufsmarkt hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Blücherstraße, 24.09.2022, 22.00 Uhr bis 26.09.2022, 06.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Blücherstraße hat zwischen Samstagabend und Montagmorgen Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und dann unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Diebe entwenden Katalysatoren,

Wiesbaden, Am Melonenberg, Saarstraße, Röntgenstraße, bis 27.09.2022,

(pl)In den vergangenen Tagen waren in Wiesbaden Katalysatorendiebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurden drei im Bereich Saarstraße, Röntgenstraße sowie "Am Melonenberg" abgestellte Fahrzeuge. An den drei betroffenen Autos wurde jeweils der Katalysator abmontiert und entwendet. In einem Fall ließen die Täter auch noch die beiden Kennzeichenschilder des Fahrzeugs mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

