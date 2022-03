Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Bruckhausen

Hünxe (ots)

Am Montagabend gegen 17.00 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau Essen die Dinslakener Straße in Fahrtrichtung Hünxe. An der Einmündung Dinslakener Straße / Hauptstraße beabsichtigte sie, nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 25-jährigen Dinslakeners, der die Dinslakener Straße in Richtung Lohberg befuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer so schwer, dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Duisburger Unfallklinik fliegen musste.

Trotz seiner schweren Verletzungen besteht derzeit keine Lebensgefahr.

Polizeibeamte sperrten die Dinslakener Straße für die Dauer der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell