Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe- Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Hünxe (ots)

Am 21.03.2022 gegen 17:05 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus Essen mit ihrem Pkw die Dinslakener Straße aus Dinslaken kommend in Fahrtrichtung Hünxe. An der Einmündung Dinslakener Straße/ Hauptstraße beabsichtigte die 21-Jährige nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 25-jährigen Kradfahrer aus Dinslaken, der ihr auf der Dinslakener Straße entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Duisburg zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr. Die 21-jährige Essenerin wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dinslakener Straße in beiden Richtungen gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

