Polizei Hagen

POL-HA: Streit mit erwachsenem Stiefsohn endet in häuslicher Gewalt

Hagen-Haspe (ots)

In Haspe kam es Donnerstagnacht (22.09.2022) zu einer häuslichen Gewalt. Gegen 1.45 Uhr geriet eine Frau mit ihrem 19-jährigen Stiefsohn in einen Streit. Die Hagenerin gab an von diesem beleidigt sowie bedroht worden zu sein. Er habe angedroht ihren Kiefer zu brechen und sie im weiteren Verlauf mehrfach mit den Fäusten in das Gesicht geschlagen. Die Frau schilderte, dass er sie danach am Kopf nach unten zerrte und mit seinem Knie auf ihren Kopf einwirkte. Irgendwann ließ der 19-Jährige von ihr ab und verließ die Wohnung. Er konnte nicht mehr angetroffen werden von der Polizei. Es wird ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn ausgesprochen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die leicht verletzte Hagenerin lehnte die Alarmierung eines Rettungswagens ab. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell