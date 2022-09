Polizei Hagen

POL-HA: Mann in Gaststätte mit Bierflasche verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Als ein Hagener am Mittwoch (21.09.2022) in einer Gaststätte in der Körnerstraße saß, wurde er durch eine unbekannte Person mit einer Bierflasche verletzt. Um 6.45 Uhr beschäftigte sich der 35-Jährige mit einem Spielautomaten. Zwei Personen seien in die Gaststätte gekommen und fragten ihn nach Zigaretten. Nachdem er die Frage verneinte, habe einer der Männer eine Bierflasche genommen und diese in seine Richtung geworfen. Beide Personen seien männlich und etwa 170 cm groß. Eine der Männer trug eine Kappe, weiße Schlappen, war blau gekleidet und trug eine Hose der Marke Nike. Der andere hatte einen Kapuzenpulli und weiß-blaue-Schuhe an. Die Polizei fahndete im Nahbereich nach den Tätern, konnte jedoch niemanden antreffen. Der 35-Jährige kam mit einer Platzwunde am Kopf über dem linken Ohr mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er hatte einen Atemalkoholwert von rund 0,3 Promille. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zur Identität der unbekannten Männer machen können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell