POL-HA: Schlägerei zwischen zwei Personengruppen am Berliner Platz

Hagen-Mitte (ots) - Als ein Hagener am Mittwoch (21.09.2022) in einer Gaststätte in der Körnerstraße saß, wurde er durch eine unbekannte Person mit einer Bierflasche verletzt. Um 6.45 Uhr beschäftigte sich der 35-Jährige mit einem Spielautomaten. Zwei Personen seien in die Gaststätte gekommen und fragten ihn nach Zigaretten. Nachdem er die Frage verneinte, habe einer der Männer eine Bierflasche genommen und diese ...

